Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
|Aktienanalyse
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05.11.2026 13:58:47
Bernstein Research bescheinigt Market-Perform für Deutsche Telekom-Aktie
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Quartalszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 28,10 Euro belassen. Der Umsatz ohne die US-Tochter T-Mobile US habe die Konsensschätzung um 3 Prozent übertroffen, schrieb Ulrich Rathe in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Auch das operative Ergebnis (Ebitdaal) ohne T-Mobile US sei etwas besser als erwartet ausgefallen.
Aktienbewertung im Detail: Die Deutsche Telekom-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse
Die Deutsche Telekom-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 13:42 Uhr 2,4 Prozent im Minus bei 26,13 EUR. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 7,54 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Telekom-Aktien beläuft sich auf 3 843 292 Stück. Seit Jahresanfang 2026 sank die Aktie um 2,5 Prozent. Am 05.11.2026 werden die Kennzahlen für Q3 2026 voraussichtlich präsentiert.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:18 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:18 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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