Analyse im Blick 21.01.2026 11:19:50

Bernstein Research bescheinigt Market-Perform für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Bernstein Research bescheinigt Market-Perform für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Die Ergebnisse der intensiven Überprüfung der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie durch Bernstein Research liegen vor.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 42,80 Euro belassen. Künstliche Intelligenz werde für die weltweite Logistik immer wichtiger, schrieb Alex Irving in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Damit einher gingen geringere operative Ausgaben der Unternehmen und eine höhere Arbeitsproduktivität. Letzteres sei für die beschäftigungslastige Branche sehr bedeutend. Die Branchengrößen wie DHL, DSV und Kühne & Nagel könnten davon in größerem Ausmaß profitieren als kleinere Anbieter.

Aktienauswertung: Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wies um 11:03 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 46,08 EUR abwärts. Also hat der Anteilsschein noch ein Abwärtsrisiko von 7,12 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 211 241 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien. Seit Beginn des Jahres 2026 fiel die Aktie um 1,4 Prozent. Am 05.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 16:47 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Börse aktuell - Live Ticker

Zollsorgen halten an: ATX und DAX etwas schwächer -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentieren sich zur Wochenmitte leicht im Minus. Am Mittwoch wiesen die wichtigsten asiatischen Indizes verschiedene Vorzeichen aus.
