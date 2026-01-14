Bernstein Research bescheinigt Market-Perform für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 60 auf 66 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Stephen Reitman gab am Mittwoch einen Ausblick auf das Jahr 2026 im Autosektor. Nachdem 2025 ein erneut herausforderndes Jahr gewesen sei, glaubt er, dass bestimmte Werte noch weiteres Potenzial haben. Die neutral bewertete Mercedes-Aktie zählt er jedoch nicht dazu, denn für die Stuttgarter lägen seine Jahresschätzungen unter dem Analystenkonsens.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:57 Uhr um 0,4 Prozent auf 59,65 EUR ab. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 10,65 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 255 054 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt. Die Vorlage der Q4 2025-Bilanz wird von Experten auf den 12.02.2026 terminiert.

