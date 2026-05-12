Bernstein Research bescheinigt Market-Perform für Vonovia SE-Aktie

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Vonovia auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 26,50 Euro belassen. Valerie Jacob analysierte am Montag die europäischen Bauindikatoren und Einkaufsmanagerindizes hinsichtlich ihrer Rückschlüsse für die europäische Bau-, Baustoff- und Immobilienbranche. Die Einkaufsmanagerindizes würden immer schwächer, während die Bauaktivität in Deutschland und Frankreich hoch bleibe. Bei Vonovia erwartet sie weiter starkes Wachstum in der Entwicklung von Neubau-Projekten.

Aktieninformation im Fokus: Die Vonovia SE-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Bernstein Research-Empfehlung

Das Papier von Vonovia SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:12 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 22,39 EUR abwärts. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 18,36 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt wechselten 468 847 Vonovia SE-Aktien den Besitzer. Seit Beginn des Jahres 2026 gab die Aktie um 8,8 Prozent nach. Am 05.08.2026 werden die Kennzahlen für Q2 2026 voraussichtlich präsentiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 15:43 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 05:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.