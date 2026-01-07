Beiersdorf Aktie
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
|Analyse im Blick
|
07.01.2026 14:22:48
Bernstein Research bescheinigt Outperform für Beiersdorf-Aktie
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Outperform" mit einem Kursziel von 129 Euro belassen. 2025 sei ein durchwachsenes Jahr für die europäischen Konsumgüter-Unternehmen gewesen, allerdings mit erheblichen Performance-Unterschieden innerhalb des Sektors, schrieb Callum Elliott in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Sein Basisszenario für 2026 signalisiere ein ähnliches Wachstum wie im Vorjahr im Bereich von 3 bis 5 Prozent. Sein Sektorfavorit für 2026 ist Beiersdorf.
Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Beiersdorf-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Um 14:04 Uhr ging es für die Beiersdorf-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,3 Prozent auf 92,82 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 38,98 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Die Anzahl der bisher gehandelten Beiersdorf-Aktien beläuft sich auf 101 715 Stück. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Beiersdorf rechnen Experten am 26.02.2026.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 22:17 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 03:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
