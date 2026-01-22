Bernstein Research bescheinigt Underperform für Daimler Truck-Aktie

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck auf "Underperform" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Harry Martin befasste sich in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie mit den Chancen und Risiken, die Teslas vollelektrischer Sattelzug Semi für etablierten Lkw-Hersteller mit sich bringen könnte. Es herrsche weitgehend Einigkeit darüber, dass Tesla im Lkw-Bereich nicht denselben durchschlagenden Erfolg erzielen werde wie im Pkw-Segment, schrieb er. Selbst wenn Tesla die Produktion von Zehntausenden Lkw pro Jahr erfolgreich hochfahre und Marktführer werden sollte, wären die Auswirkungen auf die kurzfristigen Erträge der von ihm beobachteten Sektorunternehmen minimal.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Daimler Truck-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Um 09:23 Uhr sprang die Daimler Truck-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 42,04 EUR zu. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Abwärtsrisiko von 28,64 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 173 419 Daimler Truck-Aktien. Für das Papier ging es seit Anfang des Jahres 2026 um 12,6 Prozent nach oben. Experten zufolge können Daimler Truck-Anleger am 19.03.2026 einen Blick in die Q4 2025-Bilanz werfen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 22:37 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 05:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.