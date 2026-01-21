Bernstein Research beurteilt adidas-Aktie mit Outperform

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Adidas auf "Outperform" mit einem Kursziel von 270 Euro belassen. Eine abnehmende Immigration in den USA im Verbund mit einer sinkenden Fertilität dürfte die Alterung in dem Land verstärken, schrieb das Analystenteam um Nadine Sarwat in einer am Mittwoch vorliegenden Sektorstudie. Für den Konsum bedeute dies eine sinkende Nachfrage. Die Anbieter von Sportbekleidung wie Adidas und Nike seien davon aber voraussichtlich weniger stark betroffen als die Bekleidungsbranche generell.

Zwischen Kursziel und Realität: Die adidas-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die adidas-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:03 Uhr um 0,3 Prozent auf 152,50 EUR ab. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 77,05 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 87 126 adidas-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das Papier sank seit Anfang des Jahres 2026 um 9,8 Prozent. Am 11.03.2026 kalkulieren Experten mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von adidas.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

