Airbus Aktie

Airbus für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

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Aktienanalyse 01.10.2026 14:13:49

Bernstein Research beurteilt Airbus SE-Aktie mit Outperform

Bernstein Research beurteilt Airbus SE-Aktie mit Outperform

Das Airbus SE-Papier wurde von Bernstein Research-Analyst Douglas S. Harned genauer unter die Lupe genommen.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 240 Euro auf "Outperform" belassen. Es sei noch ein langer Weg bis zu den angestrebten 870 Maschinen, schrieb Douglas Harned am Mittwoch mit Blick auf das Auslieferungsziel für das Gesamtjahr. Das erste und zweite Quartal sei gut gewesen, das dritte Quartal nun eher schlecht.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Airbus SE-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Airbus SE-Aktie notierte um 13:57 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 188,84 EUR. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 27,09 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt wurden über XETRA 82 470 Airbus SE-Aktien umgesetzt. Das Papier büßte seit Anfang des Jahres 2026 2,9 Prozent ein. Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2026 terminiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 22:19 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 05:15 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Airbus SE-Aktie-Analyse: UBS AG bewertet mit Buy

Bildquelle: Bocman1973 / Shutterstock.com

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