Bernstein Research beurteilt Daimler Truck-Aktie mit Underperform

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Daimler Truck von 34 auf 35 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Für die europäischen Lkw-Hersteller sehe er neutrale bis leicht negative Chance/Risiko-Profile mit Blick auf die anstehende Berichterstattung zum ersten Quartal, schrieb Harry Martin in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Die Aktienkursentwicklung im Sektor sei seit Jahresbeginn stark, wobei die Bewertungen den Aufschwung im US-Konjunkturzyklus widerspiegelten. Die Aussichten auf über den Markterwartungen liegende Ergebnisse oder steigende Jahresziele seien aber mau.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Daimler Truck-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Bei der Daimler Truck-Aktie ließ sich um 14:21 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 43,19 EUR. Insofern weist der Anteil noch eine Reduzierungsaussicht von 18,96 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Bisher wurden heute 146 216 Daimler Truck-Aktien gehandelt. Das Papier kletterte seit Jahresbeginn 2026 um 15,7 Prozent aufwärts. Die kommenden Ergebnisse für Q1 2026 dürfte Daimler Truck am 06.05.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 16:01 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 04:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.