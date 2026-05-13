Bernstein Research beurteilt RWE-Aktie mit Market-Perform

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RWE nach Zahlen mit einem Kursziel von 57 Euro auf "Market-Perform" belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) habe im Rahmen der Erwartungen gelegen, schrieb Deepa Venkateswaran am Mittwoch. Die Schwäche im Stromhandel sei durch Offshore-Windkraft und einen Einmaleffekt im Segment FlexGen mehr als ausgeglichen worden.

Zwischen Kursziel und Realität: Die RWE-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die RWE-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:22 Uhr um 0,7 Prozent auf 57,80 EUR nach. Also weist das Papier noch Abwärtsspielraum von 1,38 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Im heutigen Handel wurden bisher 261 773 RWE-Aktien umgesetzt. Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte das Papier um 30,2 Prozent nach oben.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 05:46 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 05:46 / UTC



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