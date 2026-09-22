Bernstein Research beurteilt Volkswagen (VW) vz-Aktie mit Market-Perform

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Market-Perform" belassen. Stephen Reitman beschäftigte sich am Montag nochmals eingehend mit dem Auftreten chinesischer Autobauer am europäischen Automarkt. Sei die erste Welle noch von Übernahmen geprägt gewesen, wachse mittlerweile auch die Wertschätzung für chinesische Marken. Besonders anfällig sei der Massenmarkt, während die Premium-Hersteller BMW, Mercedes-Benz und Porsche wegen ihrer Marken-Wahrnehmung besser geschützt seien. Große Sorgen macht er sich um Stellantis wegen des aufgeblähten Portfolios. Außerdem bezeichnete er Ford und die VW-Tochter Seat als besonders schwache Marken. Dacia von Renault müsse unter Beweis stellen, dass der jüngste Absatzrückgang am Modellzyklus liege und nicht an der China-Konkurrenz.

Aktienbewertung im Detail: Die Volkswagen (VW) vz-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Um 12:33 Uhr rutschte die Volkswagen (VW) vz-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 74,50 EUR ab. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 34,23 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 302 936 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt. Das Papier büßte seit Jahresbeginn 2026 23,3 Prozent ein. Die kommenden Q3 2026-Ergebnisse werden voraussichtlich am 29.10.2026 veröffentlicht.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 20:27 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 04:00 / UTC



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