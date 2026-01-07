Daimler Truck Aktie

Aktienbewertung 07.01.2026 15:49:48

Bernstein Research: Daimler Truck-Aktie erhält Underperform

Bernstein Research hat eine eingehende Prüfung der Daimler Truck-Aktie durchgeführt. Die festgestellten Ergebnisse sind wie folgt.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck in einem Branchen-Jahresausblick auf "Underperform" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. 2025 sei der Sektor vom Konjunkturzyklus geprägt worden, doch 2026 sollte sich die Debatte auf strukturelle Aspekte verlagern, schrieb Harry Martin in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Wachstum und Renditen könnten enttäuschen, lautet seine Befürchtung.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Daimler Truck-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Um 15:32 Uhr konnte die Aktie von Daimler Truck zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 40,57 EUR. Insofern weist der Anteil noch eine Reduzierungsaussicht von 26,05 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 513 481 Daimler Truck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 19.03.2026.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 19:18 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Daimler Trucks

Analysen zu Daimler Truck

mehr Analysen
11:53 Daimler Truck Neutral Goldman Sachs Group Inc.
07.01.26 Daimler Truck Underperform Bernstein Research
05.01.26 Daimler Truck Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.12.25 Daimler Truck Neutral UBS AG
09.12.25 Daimler Truck Buy Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel

Daimler Truck 39,53 -1,47% Daimler Truck

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schließen stabil -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich leichter
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten seitwärts. Der Dow legt am Donnerstag etwas zu. An den Märkten in Fernost ging es am Donnerstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

