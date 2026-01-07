Daimler Truck Aktie
WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8
|Aktienbewertung
|
07.01.2026 15:49:48
Bernstein Research: Daimler Truck-Aktie erhält Underperform
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck in einem Branchen-Jahresausblick auf "Underperform" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. 2025 sei der Sektor vom Konjunkturzyklus geprägt worden, doch 2026 sollte sich die Debatte auf strukturelle Aspekte verlagern, schrieb Harry Martin in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Wachstum und Renditen könnten enttäuschen, lautet seine Befürchtung.
Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Daimler Truck-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung
Um 15:32 Uhr konnte die Aktie von Daimler Truck zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 40,57 EUR. Insofern weist der Anteil noch eine Reduzierungsaussicht von 26,05 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 513 481 Daimler Truck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 19.03.2026.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 19:18 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Daimler Truck
|
09:29
|Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX beginnt Donnerstagssitzung im Plus (finanzen.at)
|
09:29
|Freundlicher Handel in Frankfurt: Anleger lassen DAX zum Start steigen (finanzen.at)
|
06.01.26
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich mit Gewinnen (finanzen.at)
|
06.01.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: Anleger lassen DAX letztendlich steigen (finanzen.at)
|
06.01.26
|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich fester (finanzen.at)
|
06.01.26
|Handel in Frankfurt: DAX-Börsianer greifen am Nachmittag zu (finanzen.at)
|
06.01.26
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
06.01.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: DAX liegt am Mittag im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Daimler Truck
|11:53
|Daimler Truck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.01.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|05.01.26
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.12.25
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|09.12.25
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|11:53
|Daimler Truck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.01.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|05.01.26
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.12.25
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|09.12.25
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|05.01.26
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|02.12.25
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|26.11.25
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.25
|Daimler Truck Buy
|Warburg Research
|07.01.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|10.11.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|27.10.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|20.10.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|11:53
|Daimler Truck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.12.25
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|18.11.25
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|14.11.25
|Daimler Truck Halten
|DZ BANK
|07.11.25
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Daimler Truck
|39,53
|-1,47%