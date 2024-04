Bernstein Research gibt adidas-Aktie Market-Perform

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Adidas nach Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 185 Euro belassen. Das erste Quartal sei besser als erwartet gewesen, schrieb Analystin Aneesha Sherman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Ausblick sei in der Folge angehoben worden, doch er liege damit immer noch unter dem Analystenschnitt.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die adidas-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Aktie notierte um 08:08 Uhr mit Gewinnen. Im Frankfurt-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 210,00 EUR zu. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Rückgangsspielraum von 11,90 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Der Tagesumsatz der adidas-Aktie belief sich zuletzt auf 1 000 Aktien. Auf Jahressicht 2024 ging es für das Papier um 13,8 Prozent aufwärts. adidas dürfte die Quartalsergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 30.04.2024 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2024 / 16:55 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2024 / 16:55 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.