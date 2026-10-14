BASF Aktie

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WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111

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Aktie auf dem Prüfstand 14.10.2026 11:52:47

Bernstein Research gibt BASF-Aktie Outperform

Bernstein Research gibt BASF-Aktie Outperform

Die detaillierte Analyse des BASF-Papiers wurde von Bernstein Research-Analyst James Hooper durchgeführt.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BASF nach mehreren Investorentreffen in Nordamerika auf "Outperform" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Die Aussichten für Investments im Bereich der europäischen Industrie- und Upstream-Chemie seien überwiegend negativ beurteilt worden, schrieb James Hooper in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Bei BASF seien die Reaktionen unter Berücksichtigung des Synergiepotenzials im Falle einer Übernahme von Evonik fast ausnahmslos negativ gewesen.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der BASF-Aktie zur Zeit der Analyse

Um 11:35 Uhr sprang die BASF-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,8 Prozent auf 52,33 EUR zu. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 16,57 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 393 398 BASF-Aktien den Besitzer. Der Anteilsschein gewann seit Anfang des Jahres 2026 22,8 Prozent. BASF wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 17:22 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 04:30 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: BASF SE

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