Bernstein Research gibt Daimler Truck-Aktie Underperform

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck auf "Underperform" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Nach den Jahreszahlen seien die Margenprognose für Nordamerika und die eher schwache Prognose für das erste Quartal im Markt als konservativ und übertreffbar bezeichnet worden, schrieb Harry Martin am Montag. Er habe nun neue Daten zu den Produktions- und Exportmengen in Mexiko in sein Margenmodell einbezogen. Er bleibe daher bei seiner Einschätzung, dass die Konsensprognose für 2026/27 zu hoch und die Aktie folglich überbewertet sei.

Aktienauswertung: Die Daimler Truck-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die Daimler Truck-Aktie konnte um 14:51 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,1 Prozent auf 40,75 EUR. Also weist das Papier noch ein Abwärtsrisiko von 16,56 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Im heutigen Handel wurden bisher 697 059 Daimler Truck-Aktien umgesetzt. Für das Papier ging es seit Anfang des Jahres 2026 um 9,2 Prozent nach oben. Voraussichtlich am 06.05.2026 dürfte Daimler Truck Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 16:50 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 05:00 / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.