Infineon Aktie

Infineon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

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Aktienbewertung 29.06.2026 11:37:47

Bernstein Research gibt Infineon-Aktie Outperform

Bernstein Research gibt Infineon-Aktie Outperform

Bernstein Research-Analyst Dien Wang hat eine ausführliche Untersuchung des Infineon-Papiers durchgeführt.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 102 Euro auf "Outperform" belassen. Dien Wang erwähnte den Chiphersteller am Freitag in seiner Branchenanalyse zum Thema "Humanoide Roboter". Wie zuvor schon festgestellt, sei es immer noch zu früh, um die endgültigen Gewinner dieses Megatrends zu identifizieren. Er sieht auch Chancen für verzögert einsteigende Unternehmen, da es für die Pioniere bislang noch keinen dauerhaften Wettbewerbsvorteil gebe.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Infineon-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 11:21 Uhr sprang die Infineon-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,3 Prozent auf 80,10 EUR zu. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 27,34 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 552 802 Infineon-Aktien. Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Anteilsschein um 113,9 Prozent. Die nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.08.2026 erfolgen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 11:08 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.06.2026 / 20:30 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Infineon

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