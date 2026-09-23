Bernstein Research gibt Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie Market-Perform

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Mercedes-Benz auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Der zunehmende Erfolg chinesischer Automarken in Europa werde als existenzielle Bedrohung der hiesigen Hersteller wahrgenommen, sei aber nicht die erste Herausforderung aus Asien, schrieb Stephen Reitman in einer am Mittwoch vorliegenden Brancheneinschätzung. Entgegen einer weitverbreiteten Wahrnehmung hätten unter den Masseherstellern aber nur die Marken der Auto-Holding Stellantis Marktanteile an die chinesische Konkurrenz verloren. Volkswagen, Renault, BMW und Mercedes-Benz seien gegen diese zwar nicht immun, behaupteten sich aber besser, als es ihnen die Investoren zugeständen.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) befand sich um 16:21 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 3,1 Prozent auf 42,11 EUR ab. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 32,99 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Im heutigen Handel wurden bisher 1 448 644 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für die Aktie um 25,0 Prozent nach unten. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 28.10.2026 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 16:00 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2026 / 04:00 / UTC



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