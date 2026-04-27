Bernstein Research gibt MTU Aero Engines-Aktie Outperform

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für MTU von 421 auf 350 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Adrien Rabier beschäftigte sich in seinem am Montag veröffentlichten Branchenkommentar mit dem Wartungs- und Ersatzteilmarkt. Aus Sorge vor dem Störeffekt der Nahost-Krise und höherer Ölpreise seien davon abhängige Werte aus der Flugzeugindustrie zuletzt schwer belastet worden. Risiken seien jetzt eingepreist, doch am Abgrund stehe der Markt nicht. Safran biete in der Branche das beste Profil von Chancen und Risiken, während Rolls-Royce für Anleger der sicherste Weg sei. MTU habe noch andere Probleme zu lösen.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der MTU Aero Engines-Aktie zur Zeit der Analyse

Die MTU Aero Engines-Aktie wies um 10:05 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 292,00 EUR. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 19,86 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 23 952 MTU Aero Engines-Aktien. Das Papier fiel seit Beginn des Jahres 2026 um 17,8 Prozent zurück. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2026 dürfte MTU Aero Engines am 30.04.2026 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 00:05 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 05:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.