Bernstein Research gibt RWE-Aktie Outperform

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RWE auf "Outperform" mit einem Kursziel von 47,50 Euro belassen. Der Energiekonzern habe einen starken Jahresauftakt hinter sich, schrieb Analystin Deepa Venkateswaran in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Erwartungen seien dank des Energiehandels und der Windkraft auf hoher See übertroffen worden. Letztere habe von den Windbedingungen profitiert.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der RWE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Das Papier von RWE konnte um 13:41 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,8 Prozent auf 35,58 EUR. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 33,50 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Die Anzahl der bisher gehandelten RWE-Aktien beläuft sich auf 1 536 149 Stück. Das Papier fiel seit Jahresanfang 2024 um 10,9 Prozent. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte RWE am 15.05.2024 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2024 / 05:44 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2024 / 05:44 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.