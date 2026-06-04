Bernstein Research: Market-Perform für Continental-Aktie

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Harry Martin beschäftigte sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit den Gründen einer Schwäche am nordamerikanischen Reifenmarkt. Eine erste Antwort sei das Wetter, aber auch Reifenimporte und hohe Vergleichszahlen seien ein Ansatz. Letztlich führt er es aber auf die schwache Verbraucherstimmung zurück.

Aktienanalyse online: Die Continental-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Continental-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:36 Uhr um 1,4 Prozent auf 69,82 EUR ab. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach unten: 5,47 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 107 565 Continental-Aktien umgesetzt. Bei der Aktie schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 7,2 Prozent zu Buche.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2026 / 16:56 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.06.2026 / 04:00 / UTC



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