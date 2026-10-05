DHL Group Aktie

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WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

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Aktieneinstufung 05.10.2026 11:34:52

Bernstein Research: Market-Perform für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Bernstein Research: Market-Perform für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Bernstein Research hat eine eingehende Analyse der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie durchgeführt. Hier sind die Ergebnisse.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Alex Irving sieht mit Blick auf die anstehende Berichtssaison zum dritten Quartal eine gute Nachfrage in der europäischen Logistikbranche. Der Welthandel halte sich erstaunlich robust, trotz weiterhin hoher Energiepreise, schrieb der Experte in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Die DHL dürfte mit ihrem Express-Geschäft von der starken Nachfrage profitieren. Der wahrscheinlichste Kandidat für eine Anhebung der Jahresprognosen sei aber Maersk angesichts hoher Frachtraten.

Aktienanalyse online: Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:18 Uhr um 0,6 Prozent auf 56,38 EUR ab. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach unten: 16,64 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 159 885 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt. Bei der Aktie schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 25,8 Prozent zu Buche. Voraussichtlich am 05.11.2026 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 04:01 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Erasmus Wolff / Shutterstock.com

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10:41 DHL Group Market-Perform Bernstein Research
30.09.26 DHL Group Hold Jefferies & Company Inc.
28.09.26 DHL Group Neutral UBS AG
25.09.26 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.09.26 DHL Group Market-Perform Bernstein Research
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DHL Group (ex Deutsche Post) 55,86 -1,72% DHL Group (ex Deutsche Post)

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