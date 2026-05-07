Henkel vz. Aktie
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
|Aktuelle Analyse
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07.05.2026 11:52:48
Bernstein Research: Market-Perform für Henkel vz-Aktie
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Henkel nach Quartalszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 74,96 Euro belassen. Der Konsumgüterkonzern habe mit einem guten Jahresauftakt die Erwartungen übertroffen und den Ausblick bestätigt, schrieb Callum Elliott am Donnerstag in einer ersten Reaktion.
Zwischen Kursziel und Realität: Die Henkel vz-Aktie im Detail am Tag der Analyse
Die Henkel vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:36 Uhr verteuerte sich das Papier um 5,5 Prozent auf 66,78 EUR. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 12,25 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Von der Henkel vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 346 647 Stück gehandelt. Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für die Aktie um 0,8 Prozent abwärts. Am 07.05.2026 werden die Kennzahlen für Q1 2026 voraussichtlich präsentiert.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 06:28 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 06:28 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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