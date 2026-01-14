Bernstein Research: Market-Perform für Volkswagen (VW) vz-Aktie

Hier sind die festgestellten Erkenntnisse, nachdem Bernstein Research-Analyst Stephen Reitman das Volkswagen (VW) vz-Papier genauer unter die Lupe genommen hat.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Volkswagen von 88 auf 108 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Stephen Reitman gab am Mittwoch einen Ausblick auf das Jahr 2026 im Autosektor. Nachdem 2025 ein erneut herausforderndes Jahr gewesen sei, glaubt er, dass bestimmte Werte noch weiteres Potenzial haben. Die neutral bewertete VW-Aktie zählt er jedoch nicht dazu. In dem Autobauer schlummere enormes Potenzial, das nicht ausgeschöpft werde. Dazu fehle den Wolfsburgern der Schlüssel.

Aktienauswertung: Die Volkswagen (VW) vz-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die Aktie notierte um 09:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 102,25 EUR zu. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 5,62 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Im heutigen Handel wurden bisher 42 397 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt. Die kommenden Q4 2025-Ergebnisse werden voraussichtlich am 10.03.2026 veröffentlicht.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 07:04 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 07:04 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.