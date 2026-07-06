Continental Aktie
WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004
|Aktuelle Analyse
|
06.07.2026 10:52:47
Bernstein Research: Market-Perform-Note für Continental-Aktie
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Continental von 66 auf 73 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Das Unternehmen sei auf seinem Weg zu einem reinen Reifenhersteller fast am Ziel, kommentierte Harry Martin am Sonntag die vereinbarte Unterzeichnung des Verkaufs von Contitech an Lone Star Funds. Dessen Bewertung liege zwar unter den anfänglichen Investorenerwartungen, aber klar über dem Wert, den er Contitech im Rahmen einer Bewertung der Summe aller Konzernteile zugeschrieben habe. Das weitere Kurspotenzial sei aber begrenzt, da Continental schon mit einem Aufschlag zu anderen Reifenhestellern gehandelt werde.
Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Continental-Aktie am Tag der Analyse
Das Papier von Continental gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 10:35 Uhr ging es um 1,2 Prozent auf 75,06 EUR abwärts. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kursabnahme-Möglichkeit von 2,74 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 114 265 Continental-Aktien. Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für die Continental-Aktie um 15,3 Prozent nach oben.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2026 / 22:16 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Continental AG
|
09:34
|Deal fix: Continental trennt sich von ContiTech - Aktie leichter (finanzen.at)
|
09:33
|ROUNDUP: Conti-Aktionäre erhalten Großteil der Einnahmen aus Contitech-Verkauf (dpa-AFX)
|
09:28
|XETRA-Handel: LUS-DAX-Börsianer greifen zum Start zu (finanzen.at)
|
09:28
|Aufschläge in Frankfurt: DAX liegt zum Start im Plus (finanzen.at)
|
08:39
|AKTIE IM FOKUS: Continental verharren am Jahreshoch - Ausschüttungspläne (dpa-AFX)
|
05.07.26
|ROUNDUP 2: Conti-Aktionäre erhalten Großteil der Einnahmen aus Contitech-Verkauf (dpa-AFX)
|
04.07.26
|ROUNDUP/Milliardendeal: Conti gibt Kunststofftechnik an Lone Star ab (dpa-AFX)
Analysen zu Continental AG
|10:01
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|06:31
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|Continental Buy
|UBS AG
|02.07.26
|Continental Buy
|Deutsche Bank AG
|01.07.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|10:01
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|06:31
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|Continental Buy
|UBS AG
|02.07.26
|Continental Buy
|Deutsche Bank AG
|01.07.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|06:31
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|Continental Buy
|UBS AG
|02.07.26
|Continental Buy
|Deutsche Bank AG
|01.07.26
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.06.26
|Continental Buy
|UBS AG
|03.12.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|05.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|10:01
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|01.07.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|26.06.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|25.06.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|04.06.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Continental AG
|75,26
|-0,66%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFehlende Impulse machen sich bemerkbar: ATX gibt nach -- DAX schleicht auf neue Rekordmarken -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenstart kaum verändert. Beim DAX sind überschaubare Gewinne und neue Rekorde zu sehen. In Asien bewegen sich die Börsen in unterschiedliche Richtungen.