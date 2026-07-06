Continental Aktie

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WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004

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Aktuelle Analyse 06.07.2026 10:52:47

Bernstein Research: Market-Perform-Note für Continental-Aktie

Bernstein Research: Market-Perform-Note für Continental-Aktie

Continental-Papier wurde von Bernstein Research-Analyst Harry Martin einer sorgfältigen Prüfung unterzogen.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Continental von 66 auf 73 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Das Unternehmen sei auf seinem Weg zu einem reinen Reifenhersteller fast am Ziel, kommentierte Harry Martin am Sonntag die vereinbarte Unterzeichnung des Verkaufs von Contitech an Lone Star Funds. Dessen Bewertung liege zwar unter den anfänglichen Investorenerwartungen, aber klar über dem Wert, den er Contitech im Rahmen einer Bewertung der Summe aller Konzernteile zugeschrieben habe. Das weitere Kurspotenzial sei aber begrenzt, da Continental schon mit einem Aufschlag zu anderen Reifenhestellern gehandelt werde.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Continental-Aktie am Tag der Analyse

Das Papier von Continental gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 10:35 Uhr ging es um 1,2 Prozent auf 75,06 EUR abwärts. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kursabnahme-Möglichkeit von 2,74 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 114 265 Continental-Aktien. Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für die Continental-Aktie um 15,3 Prozent nach oben.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2026 / 22:16 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 04:00 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Alexey Goosev / Shutterstock.com

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