E.ON Aktie

E.ON für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999

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Experten-Einschätzung 13.05.2026 13:34:48

Bernstein Research: Market-Perform-Note für EON SE-Aktie

Bernstein Research: Market-Perform-Note für EON SE-Aktie

Die EON SE-Aktie wurde von Bernstein Research genauestens untersucht. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Eon mit einem Kursziel von 18 Euro auf "Market-Perform" belassen. Im Fokus der Telefonkonferenz nach dem soliden Quartalsbericht habe die Übernahme von Ovo Energy gestanden, schrieb Deepa Venkateswaran am Mittwochvormittag. Sie hält den Deal für attraktiv, aber nicht für bahnbrechend.

Aktienbewertung im Detail: Die EON SE-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Um 13:18 Uhr konnte die Aktie von EON SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,8 Prozent auf 18,80 EUR. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach unten: 4,23 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 2 203 392 EON SE-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Anteilsschein um 20,1 Prozent nach oben. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.05.2026 erfolgen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 10:21 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 10:21 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Travis Wolfe / Shutterstock.com,360b / Shutterstock.com

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