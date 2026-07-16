Fresenius Medical Care Aktie

Fresenius Medical Care für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802

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Bewertung im Fokus 16.07.2026 13:22:47

Bernstein Research: Market-Perform-Note für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie

Bernstein Research: Market-Perform-Note für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie

Hier sind die Resultate der gründlichen Untersuchung der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie durch Bernstein Research.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung von Fresenius Medical Care (FMC) mit "Market-Perform" und einem Kursziel von 44,65 Euro gestartet. Mit der Markteinführung eines Geräts für die Hochvolumen-Hämodiafiltration finde die größte Produkteinführung in der Geschichte des Dialysekonzerns statt, betonte Susannah Ludwig in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Expertin ist von dem damit verbundenen Potenzial überzeugt. Die Wachstumsrate im US-Behandlungsmarkt könne mittelfristig gesteigert werden. Kurzfristig jedoch könne FMC unter Gegenwind bei den Margen leiden.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Aktie notierte um 13:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 41,76 EUR. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 6,92 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 161 322 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien umgesetzt. Der Anteilsschein kletterte seit Anfang des Jahres 2026 um 6,5 Prozent nach oben.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 19:26 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 04:00 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com,Fresenius Medical Care

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