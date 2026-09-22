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Einstufung im Blick 22.09.2026 12:49:47

Bernstein Research: Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie erhält Market-Perform

Bernstein Research: Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie erhält Market-Perform

Das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier wurde einer genauen Prüfung durch Bernstein Research-Analyst Stephen Reitman unterzogen.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Mercedes-Benz mit einem Kursziel von 56 Euro auf "Market-Perform" belassen. Stephen Reitman beschäftigte sich am Montag nochmals eingehend mit dem Auftreten chinesischer Autobauer am europäischen Automarkt. Sei die erste Welle noch von Übernahmen geprägt gewesen, wachse mittlerweile auch die Wertschätzung für chinesische Marken. Besonders anfällig sei der Massenmarkt, während die Premium-Hersteller BMW, Mercedes-Benz und Porsche wegen ihrer Marken-Wahrnehmung besser geschützt seien. Große Sorgen macht er sich um Stellantis wegen des aufgeblähten Portfolios. Außerdem bezeichnete er Ford und die VW-Tochter Seat als besonders schwache Marken. Dacia von Renault müsse unter Beweis stellen, dass der jüngste Absatzrückgang am Modellzyklus liege und nicht an der China-Konkurrenz.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie am Tag der Analyse

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie musste um 12:33 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 43,25 EUR abwärts. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 29,48 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Der Tagesumsatz der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belief sich zuletzt auf 1 052 297 Aktien. Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für die Aktie um 22,9 Prozent nach unten. Mit der Quartalsbilanzvorlage von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird am 28.10.2026 gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 20:27 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Mark III Photonics / Shutterstock.com

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