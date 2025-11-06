Continental Aktie

WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004

Continental-Analyse im Fokus 06.11.2025 10:37:47

Bernstein Research mit Investmenttipp: Underperform-Note für Continental-Aktie

Hier sind die Erkenntnisse von Bernstein Research-Analyst Harry Martin, der das Continental-Papier näher betrachtet hat.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental nach finalen Zahlen mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Underperform" belassen. Nach den bereits bekannten, positiven Eckdaten attestierte Analyst Harry Martin dem zukünftig reinen Reifenhersteller ein drittes Quartal im erwarteten Rahmen. Gleiches gelte für den bestätigten Jahresausblick, wobei der Konsens bereits in der Mitte der Zielspanne liege, schrieb er am Donnerstag.

Aktienanalyse online: Die Continental-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Um 10:20 Uhr ging es für das Continental-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 66,92 EUR. Hiermit hat das Papier noch ein Abwärtsrisiko von 25,28 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 79 943 Continental-Aktien den Besitzer. Das Papier kletterte seit Anfang des Jahres 2025 um 40,8 Prozent aufwärts.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:19 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:19 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

08:57 Continental Buy UBS AG
07:04 Continental Hold Jefferies & Company Inc.
06.11.25 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.11.25 Continental Buy UBS AG
06.11.25 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel

Continental AG 66,80 0,09% Continental AG

