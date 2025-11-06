Continental Aktie
WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004
|Continental-Analyse im Fokus
|
06.11.2025 10:37:47
Bernstein Research mit Investmenttipp: Underperform-Note für Continental-Aktie
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental nach finalen Zahlen mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Underperform" belassen. Nach den bereits bekannten, positiven Eckdaten attestierte Analyst Harry Martin dem zukünftig reinen Reifenhersteller ein drittes Quartal im erwarteten Rahmen. Gleiches gelte für den bestätigten Jahresausblick, wobei der Konsens bereits in der Mitte der Zielspanne liege, schrieb er am Donnerstag.
Aktienanalyse online: Die Continental-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen
Um 10:20 Uhr ging es für das Continental-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 66,92 EUR. Hiermit hat das Papier noch ein Abwärtsrisiko von 25,28 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 79 943 Continental-Aktien den Besitzer. Das Papier kletterte seit Anfang des Jahres 2025 um 40,8 Prozent aufwärts.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:19 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:19 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu Continental AG
Aktien in diesem Artikel
|Continental AG
|66,80
|0,09%