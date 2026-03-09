MTU Aero Engines Aktie

MTU Aero Engines für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
MTU Aero Engines-Analyse im Fokus 09.03.2026 12:19:53

Bernstein Research: MTU Aero Engines-Aktie erhält Outperform

Bernstein Research: MTU Aero Engines-Aktie erhält Outperform

Hier sind die Resultate der genauen Überprüfung der MTU Aero Engines-Aktie durch Bernstein Research.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat MTU auf "Outperform" belassen. Falls der Iran-Krieg und die daraus resultierenden Einschränkungen im Flugverkehr nicht lange dauerten, seien nur begrenzte Risiken für die Flugzeugbauer und -zulieferer ersichtlich, schrieb Adrien Rabier am Montag in seiner Brancheneinschätzung. Die Auftragsbestände von Airbus und Boeing sicherten diesen bei den aktuellen Produktionsraten den Betrieb für nahezu die nächsten zehn Jahre. Auch die Zulieferer dürften durch den Konflikt nicht aus der Spur kommen. Ein Risiko seien allerdings die Auswirkungen der hohen Ölpreise auf die Finanzen der Fluggesellschaften. Rabiers Branchenfavoriten sind Boeing und Safran.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die MTU Aero Engines-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die MTU Aero Engines-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:03 Uhr mit Abschlägen von 3,6 Prozent bei 338,50 EUR. Zuletzt wechselten 54 845 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer. Für das Papier ging es seit Jahresbeginn 2026 um 4,7 Prozent abwärts.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 06:20 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 06:20 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Alexey Goosev / Shutterstock.com,MTU Aero Engines

Nachrichten zu MTU Aero Engines AG

mehr Nachrichten