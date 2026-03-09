Bernstein Research: MTU Aero Engines-Aktie erhält Outperform

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat MTU auf "Outperform" belassen. Falls der Iran-Krieg und die daraus resultierenden Einschränkungen im Flugverkehr nicht lange dauerten, seien nur begrenzte Risiken für die Flugzeugbauer und -zulieferer ersichtlich, schrieb Adrien Rabier am Montag in seiner Brancheneinschätzung. Die Auftragsbestände von Airbus und Boeing sicherten diesen bei den aktuellen Produktionsraten den Betrieb für nahezu die nächsten zehn Jahre. Auch die Zulieferer dürften durch den Konflikt nicht aus der Spur kommen. Ein Risiko seien allerdings die Auswirkungen der hohen Ölpreise auf die Finanzen der Fluggesellschaften. Rabiers Branchenfavoriten sind Boeing und Safran.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die MTU Aero Engines-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die MTU Aero Engines-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:03 Uhr mit Abschlägen von 3,6 Prozent bei 338,50 EUR. Zuletzt wechselten 54 845 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer. Für das Papier ging es seit Jahresbeginn 2026 um 4,7 Prozent abwärts.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 06:20 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 06:20 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.