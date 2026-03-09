MTU Aero Engines Aktie
WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0
|MTU Aero Engines-Analyse im Fokus
|
09.03.2026 12:19:53
Bernstein Research: MTU Aero Engines-Aktie erhält Outperform
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat MTU auf "Outperform" belassen. Falls der Iran-Krieg und die daraus resultierenden Einschränkungen im Flugverkehr nicht lange dauerten, seien nur begrenzte Risiken für die Flugzeugbauer und -zulieferer ersichtlich, schrieb Adrien Rabier am Montag in seiner Brancheneinschätzung. Die Auftragsbestände von Airbus und Boeing sicherten diesen bei den aktuellen Produktionsraten den Betrieb für nahezu die nächsten zehn Jahre. Auch die Zulieferer dürften durch den Konflikt nicht aus der Spur kommen. Ein Risiko seien allerdings die Auswirkungen der hohen Ölpreise auf die Finanzen der Fluggesellschaften. Rabiers Branchenfavoriten sind Boeing und Safran.
Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die MTU Aero Engines-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung
Die MTU Aero Engines-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:03 Uhr mit Abschlägen von 3,6 Prozent bei 338,50 EUR. Zuletzt wechselten 54 845 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer. Für das Papier ging es seit Jahresbeginn 2026 um 4,7 Prozent abwärts.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 06:20 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 06:20 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu MTU Aero Engines AG
|
09.03.26
|EQS-DD: MTU Aero Engines AG: Dr. Silke Maurer, buy (EQS Group)
|
09.03.26
|EQS-DD: MTU Aero Engines AG: Dr. Silke Maurer, Kauf (EQS Group)
|
09.03.26
|Schwacher Handel: LUS-DAX verliert (finanzen.at)
|
09.03.26
|Börse Frankfurt in Rot: Das macht der DAX am Montagnachmittag (finanzen.at)
|
09.03.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX legt am Montagmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
09.03.26
|Börse Frankfurt: So entwickelt sich der DAX am Mittag (finanzen.at)
|
09.03.26
|EQS-DD: MTU Aero Engines AG: Dr. Silke Maurer, buy (EQS Group)
|
09.03.26
|EQS-DD: MTU Aero Engines AG: Dr. Silke Maurer, Kauf (EQS Group)