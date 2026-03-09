Airbus Aktie

Airbus für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

Aktie im Blick 09.03.2026 12:19:53

Bernstein Research: Outperform für Airbus SE-Aktie

Die Airbus SE-Aktie wurde von Bernstein Research genau analysiert. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Airbus auf "Outperform" belassen. Falls der Iran-Krieg und die daraus resultierenden Einschränkungen im Flugverkehr nicht lange dauerten, seien nur begrenzte Risiken für die Flugzeugbauer und -zulieferer ersichtlich, schrieb Adrien Rabier am Montag in seiner Brancheneinschätzung. Die Auftragsbestände von Airbus und Boeing sicherten diesen bei den aktuellen Produktionsraten den Betrieb für nahezu die nächsten zehn Jahre. Auch die Zulieferer dürften durch den Konflikt nicht aus der Spur kommen. Ein Risiko seien allerdings die Auswirkungen der hohen Ölpreise auf die Finanzen der Fluggesellschaften. Rabiers Branchenfavoriten sind Boeing und Safran.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Airbus SE-Aktie am Tag der Analyse

Das Papier von Airbus SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:03 Uhr ging es um 2,3 Prozent auf 171,48 EUR abwärts. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 157 181 Airbus SE-Aktien den Besitzer. Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für die Aktie um 13,4 Prozent abwärts.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 06:20 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 06:20 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: Airbus

