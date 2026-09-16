Bernstein Research: Outperform für Beiersdorf-Aktie

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Outperform" belassen. Die Branche habe sich im chinesischen Onlinehandel im August sehr unterschiedlich entwickelt, schrieb Callum Elliott am Mittwoch. Beiersdorf habe stark abgeschnitten, sowohl beim Absatz als auch bei den Marktanteilen.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Beiersdorf-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Aktionäre schickten das Papier von Beiersdorf nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 14:02 Uhr 0,6 Prozent auf 74,98 EUR. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 26,70 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Bisher wurden via XETRA 75 048 Beiersdorf-Aktien gekauft oder verkauft. Bei der Aktie schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Minus von 18,9 Prozent zu Buche. Beiersdorf dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 04.03.2027 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2026 / 11:11 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2026 / 11:11 / UTC



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