Bernstein Research: Outperform für RWE-Aktie

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Outperform" belassen. Für den Energiekonzern sei die Auktion britischer Offshore-Windkraftprojekte ein voller Erfolg gewesen, schrieb Deepa Venkateswaran am Mittwochabend. Die Ergebnisse bestätigten eine Wiederbelebung der Offshore-Windenergie in Großbritannien und Europa, insbesondere für RWE.

Aktienanalyse online: Die RWE-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Aktionäre schickten das Papier von RWE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:41 Uhr 1,7 Prozent auf 50,22 EUR. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach unten: 0,44 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 668 127 RWE-Aktien umgesetzt. Bei der Aktie schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 11,0 Prozent zu Buche.

