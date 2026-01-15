RWE Aktie

RWE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129

Aktieneinstufung 15.01.2026 11:58:47

Bernstein Research: Outperform für RWE-Aktie

Bernstein Research hat eine eingehende Analyse der RWE-Aktie durchgeführt. Hier sind die Ergebnisse.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Outperform" belassen. Für den Energiekonzern sei die Auktion britischer Offshore-Windkraftprojekte ein voller Erfolg gewesen, schrieb Deepa Venkateswaran am Mittwochabend. Die Ergebnisse bestätigten eine Wiederbelebung der Offshore-Windenergie in Großbritannien und Europa, insbesondere für RWE.

Aktienanalyse online: Die RWE-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Aktionäre schickten das Papier von RWE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:41 Uhr 1,7 Prozent auf 50,22 EUR. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach unten: 0,44 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 668 127 RWE-Aktien umgesetzt. Bei der Aktie schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 11,0 Prozent zu Buche.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 20:31 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 20:31 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com

11:08 RWE Outperform Bernstein Research
10:15 RWE Buy UBS AG
08:17 RWE Overweight Barclays Capital
14.01.26 RWE Overweight Barclays Capital
14.01.26 RWE Outperform Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel

RWE AG St. 50,22 1,37% RWE AG St.

