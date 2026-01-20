Bernstein Research: Outperform für Scout24-Aktie

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Scout24 auf "Outperform" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Christophe Cherblanc verwies in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie auf die Bedeutung von KI für Medienunternehmen. Daraus resultierende Gewinne sollten reinvestiert werden. Scout24 sei unter den Internetportalbetreibern am innovativsten. Der Bereich Immobilien ist das bevorzugte Segment von Cherblanc. Der Experte rechnet beim anstehenden Kapitalmarkttag mit aggressiven Ziele im Privatkundengeschäft.

Aktienauswertung: Die Scout24-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die Aktie verlor um 12:33 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 82,70 EUR. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 26,96 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wechselten 28 657 Scout24-Aktien den Besitzer. Das Papier sank seit Jahresanfang 2026 um 3,6 Prozent. Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Scout24 am 26.02.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 18:54 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 06:05 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.