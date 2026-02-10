Bernstein Research: Outperform für Scout24-Aktie

Bernstein Research hat die Scout24-Aktie genauestens unter die Lupe genommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Scout24 auf "Outperform" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Drohende Konkurrenz durch Künstliche Intelligenz habe die Aktien von Internet-Dienstleistern schwer belastet, schrieb Annick Maas in einer Branchenstudie am Dienstag. Ehrlicherweise müsse man jedoch sagen, dass zentrale und oftmals kostspielige Entscheidungen über den Arbeitsplatz, den Wohnsitz und das Auto unregelmäßig und oft hochemotional getroffen würden. Die Expertin hat daher unverändert eine positive Haltung zu erfahrenen Branchenspezialisten wie der Immobilienplattform Scout24.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Scout24-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Im XETRA-Handel gewannen die Scout24-Papiere um 13:03 Uhr 0,5 Prozent. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 39,53 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. 62 460 Scout24-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für die Aktie um 12,3 Prozent nach unten. Die nächsten Quartalszahlen für Q4 2025 wird Scout24 voraussichtlich am 26.02.2026 präsentieren.

