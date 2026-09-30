adidas Aktie
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
|Bewertung im Blick
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30.09.2026 11:28:47
Bernstein Research: Outperform-Note für adidas-Aktie
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 245 Euro auf "Outperform" belassen. Aneesha Sherman hält die Aktien der Herzogenauracher zwar weiterhin für massiv unterbewertet. Sie sieht in ihrem Resümee des jüngsten Innovationstages vom Mittwoch jedoch zunächst keine klaren Kurstreiber im schwierigen Branchenumfeld.
Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die adidas-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse
Die adidas-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:12 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 146,05 EUR. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 67,75 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Bisher wurden via XETRA 43 370 adidas-Aktien gekauft oder verkauft. Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Minus von 12,0 Prozent zu Buche. Voraussichtlich am 29.10.2026 wird adidas Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q3 2026 gewähren.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 01:15 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / 04:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Nachrichten zu adidas
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09:29
|Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 zum Handelsstart stärker (finanzen.at)
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09:29
|Gewinne in Frankfurt: DAX zum Start des Mittwochshandels in Grün (finanzen.at)
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29.09.26
|DAX-Handel aktuell: DAX notiert zum Ende des Dienstagshandels um die Nulllinie (finanzen.at)
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29.09.26
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Ende des Dienstagshandels fester (finanzen.at)
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29.09.26
|Dienstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
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29.09.26
|XETRA-Handel: DAX am Dienstagnachmittag im Aufwind (finanzen.at)
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29.09.26
|Zuversicht in Frankfurt: DAX am Mittag freundlich (finanzen.at)
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29.09.26
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Analysen zu adidas
|10:35
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|29.09.26
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|25.09.26
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|10:35
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|29.09.26
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|25.09.26
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|10:35
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|29.09.26
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|25.09.26
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|22.11.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|14.08.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|04.08.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.07.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.07.26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|146,20
|0,76%