adidas Aktie

adidas für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0

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Bewertung im Blick 30.09.2026 11:28:47

Bernstein Research: Outperform-Note für adidas-Aktie

Bernstein Research: Outperform-Note für adidas-Aktie

Hier sind die festgestellten Erkenntnisse, nachdem Bernstein Research-Analyst Aneesha Sherman das adidas-Papier genauer unter die Lupe genommen hat.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 245 Euro auf "Outperform" belassen. Aneesha Sherman hält die Aktien der Herzogenauracher zwar weiterhin für massiv unterbewertet. Sie sieht in ihrem Resümee des jüngsten Innovationstages vom Mittwoch jedoch zunächst keine klaren Kurstreiber im schwierigen Branchenumfeld.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die adidas-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die adidas-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:12 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 146,05 EUR. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 67,75 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Bisher wurden via XETRA 43 370 adidas-Aktien gekauft oder verkauft. Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Minus von 12,0 Prozent zu Buche. Voraussichtlich am 29.10.2026 wird adidas Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q3 2026 gewähren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 01:15 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / 04:30 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Radu Bercan / Shutterstock.com

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