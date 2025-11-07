Daimler Truck Aktie
07.11.2025 09:33:07
Bernstein Research: Underperform für Daimler Truck-Aktie
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck nach Zahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Underperform" belassen. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern liege leicht unter der Erwartung, schrieb Harry Martin am Freitag. Im Fokus stünden aber der Ausblick 2026 sowie die US-Zölle.
Zwischen Kursziel und Realität: Die Daimler Truck-Aktie im Detail am Tag der Analyse
Die Daimler Truck-Aktie konnte um 09:17 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,6 Prozent auf 35,59 EUR. Hiermit hat das Papier noch Abwärtsspielraum von 15,71 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 264 601 Daimler Truck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das Papier stieg seit Jahresanfang 2025 um 1,4 Prozent. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Daimler Truck am 07.11.2025 vorlegen.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 07:13 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 07:13 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu Daimler Truckmehr Analysen
