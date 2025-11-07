Bernstein Research: Underperform für Daimler Truck-Aktie

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck nach Zahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Underperform" belassen. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern liege leicht unter der Erwartung, schrieb Harry Martin am Freitag. Im Fokus stünden aber der Ausblick 2026 sowie die US-Zölle.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Daimler Truck-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Daimler Truck-Aktie konnte um 09:17 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,6 Prozent auf 35,59 EUR. Hiermit hat das Papier noch Abwärtsspielraum von 15,71 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 264 601 Daimler Truck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das Papier stieg seit Jahresanfang 2025 um 1,4 Prozent. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Daimler Truck am 07.11.2025 vorlegen.

