WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8

Aktienempfehlung 07.11.2025 09:33:07

Bernstein Research: Underperform für Daimler Truck-Aktie

Bernstein Research: Underperform für Daimler Truck-Aktie

Bernstein Research-Analyst Harry Martin hat eine gründliche Analyse des Daimler Truck-Papiers durchgeführt.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck nach Zahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Underperform" belassen. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern liege leicht unter der Erwartung, schrieb Harry Martin am Freitag. Im Fokus stünden aber der Ausblick 2026 sowie die US-Zölle.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Daimler Truck-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Daimler Truck-Aktie konnte um 09:17 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,6 Prozent auf 35,59 EUR. Hiermit hat das Papier noch Abwärtsspielraum von 15,71 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 264 601 Daimler Truck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das Papier stieg seit Jahresanfang 2025 um 1,4 Prozent. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Daimler Truck am 07.11.2025 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 07:13 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 07:13 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

07.11.25 Daimler Truck Neutral UBS AG
07.11.25 Daimler Truck Buy Jefferies & Company Inc.
07.11.25 Daimler Truck Outperform RBC Capital Markets
07.11.25 Daimler Truck Buy Warburg Research
07.11.25 Daimler Truck Underperform Bernstein Research
Daimler Truck 34,48 -0,40%

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

