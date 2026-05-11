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Aktie auf dem Prüfstand 11.05.2026 14:49:48

Bernstein Research verleiht adidas-Aktie Outperform in jüngster Analyse

Bernstein Research verleiht adidas-Aktie Outperform in jüngster Analyse

Die Ergebnisse der intensiven Überprüfung der adidas-Aktie durch Bernstein Research liegen vor.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Adidas nach April-Absatzzahlen des chinesischen Großhändlers Pou Sheng auf "Outperform" mit einem Kursziel von 245 Euro belassen. Die Nachfrage nach Sportartikeln von Adidas und Nike in China bleibe verhalten, resümierte Aneesha Sherman in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Handels- und Zollbedingungen seien immer noch volatil und der Nahost-Konflikt könne zu weiteren Belastungen führen.

Aktienbewertung im Detail: Die adidas-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Das Papier von adidas befand sich um 14:33 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,3 Prozent auf 143,40 EUR ab. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 70,85 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Bisher wurden via XETRA 179 523 adidas-Aktien gekauft oder verkauft. Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für die Aktie um 13,6 Prozent nach unten. adidas dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 30.07.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 10:27 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 10:27 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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