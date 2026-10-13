Beiersdorf Aktie

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WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000

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Investment-Tipp 13.10.2026 10:01:47

Bernstein Research verleiht Beiersdorf-Aktie Outperform in jüngster Analyse

Bernstein Research verleiht Beiersdorf-Aktie Outperform in jüngster Analyse

Beiersdorf-Papier wurde einer eingehenden Untersuchung durch Bernstein Research-Analyst Callum Elliott unterzogen.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Outperform" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Callum Elliott befasste sich in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie mit dem "Kräfteverhältnis" zwischen den Konsumgüterherstellern und den Handelsketten mit ihren Eigenmarken. Zwar stelle eine Marktbereinigung des Einzelhandels zu Gunsten der großen Ketten eine Bedrohung für die Konsumgüterhersteller dar, dennoch rechne er langfristig in den meisten Absatzmärkten mit keiner so starken Konsolidierung, wie sie früher prognostiziert worden sei, schrieb der Analyst.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Beiersdorf-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Aktie legte um 09:45 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 80,20 EUR zu. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 18,45 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 29 963 Beiersdorf-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Auf Jahressicht 2026 büßte die Aktie um 13,2 Prozent ein. Die Vorlage der Ergebnisse für Q4 2026 wird von Experten am 04.03.2027 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2026 / 20:06 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 03:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com,g-stockstudio / Shutterstock.com

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