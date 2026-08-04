Continental Aktie

Continental für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004

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Aktieneinstufung 04.08.2026 11:34:47

Bernstein Research verleiht Continental-Aktie Market-Perform in jüngster Analyse

Bernstein Research verleiht Continental-Aktie Market-Perform in jüngster Analyse

Die detaillierte Analyse des Continental-Papiers wurde von Bernstein Research-Analyst Harry Martin durchgeführt.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. Analyst Harry Martin wies am Dienstag in einer ersten Einschätzung darauf hin, dass der Reifenhersteller die Jahresziele nach einem guten Jahresviertel nicht erhöht, sondern lediglich bestätigt habe. Viele Investoren hätten mit optimistischeren Zielvorgaben gerechnet.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Continental-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Continental-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:18 Uhr um 2,4 Prozent auf 70,62 EUR ab. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 3,37 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 104 827 Continental-Aktien den Besitzer. Seit Jahresbeginn 2026 ging es für das Papier um 8,5 Prozent aufwärts.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 06:44 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 06:44 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Alexey Goosev / Shutterstock.com

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