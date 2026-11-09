Daimler Truck Aktie

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WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8

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Aktuelle Analyse 09.11.2026 13:28:47

Bernstein Research verleiht Daimler Truck-Aktie Underperform in jüngster Analyse

Bernstein Research verleiht Daimler Truck-Aktie Underperform in jüngster Analyse

Die Daimler Truck-Aktie wurde von Bernstein Research genauestens untersucht. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Daimler Truck mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Underperform" belassen. Der starke Auftragseingang früh im laufenden Jahr habe bei den Aktien von Lastwagenherstellern für Euphorie gesorgt, und Daimler Truck hätten sich wegen eines stärkeren Engagements in Nordamerika überdurchschnittlich entwickelt, schrieb Harry Martin am Sonntag. Er blieb aber vorsichtig. Denn die Konsensprognosen spiegelten seiner Einschätzung nach angesichts der Inflation, der Rohstoffpreise und der Unsicherheiten wegen künftiger US-Abgasvorschriften zunehmend ein "Best-Case-Szenario" wider.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Daimler Truck-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Um 13:10 Uhr sprang die Daimler Truck-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 40,89 EUR zu. Insofern weist der Anteil noch ein Abwärtsrisiko von 4,62 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 266 506 Daimler Truck-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2026 legte das Papier um 14,5 Prozent zu. Experten rechnen am 12.03.2027 mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2026 / 23:11 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 05:01 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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RBC Capital Markets beurteilt Daimler Truck-Aktie mit Outperform

Bildquelle: Daimler Trucks,Philip Lange / Shutterstock.com

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