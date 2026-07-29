Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|Aktienanalyse
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29.07.2026 15:52:47
Bernstein Research verleiht Rheinmetall-Aktie Outperform in jüngster Analyse
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rheinmetall auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1900 Euro belassen. Die vorläufigen Zahlen des Rüstungsherstellers lägen über seinen sowie über den Markterwartungen und dies auch deutlich, schrieb Adrien Rabier in einer Schnelleinschätzung am Mittwoch. Rheinmetall gewinne nun wieder Vertrauen zurück. Zusammen mit den unerwartet guten Zahlen und einer Trendwende im Zyklus der Gewinnabwärtskorrekturen sollte dies den Aktienkurs deutlich stützen, insbesondere mit Blick auf die gegenwärtige Bewertung.
Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Rheinmetall-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse
Die Rheinmetall-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:36 Uhr verteuerte sich das Papier um 7,3 Prozent auf 1 166,40 EUR. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 62,89 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt wechselten 298 350 Rheinmetall-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2026 sank die Aktie um 24,5 Prozent. Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 06.08.2026 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 11:38 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 11:38 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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