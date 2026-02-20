RWE Aktie
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
|RWE-Analyse im Fokus
|
20.02.2026 12:13:47
Bernstein Research verleiht RWE-Aktie Market-Perform in jüngster Analyse
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RWE auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Ein Analystenteam um Deepa Venkateswaran beschäftigte sich in einer am Freitag vorliegenden Studie mit dem CO2-Emissionshandel in Europa, der 2026 bislang einen "wilden Ritt" hinter sich habe. Der politische Gegenwind werde größer wegen des Preisanstiegs und eine Überprüfung des Systems stehe für 2026 bereits auf der Agenda. Unter den Energiekonzernen seien Solaria, Verbund, Fortum und Centrica für Gewinnschwankungen durch CO2-Preis-Veränderungen besonders anfällig.
Die RWE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:57 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 51,84 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 6,10 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Der Tagesumsatz der RWE-Aktie belief sich zuletzt auf 260 023 Aktien. Seit Anfang des Jahres 2026 stieg das RWE-Papier um 14,5 Prozent.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 19:29 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 05:48 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
