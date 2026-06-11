RWE Aktie
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
|Aktuelle Analyse
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11.06.2026 10:22:49
Bernstein Research verleiht RWE-Aktie Market-Perform in jüngster Analyse
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 57 Euro auf "Market-Perform" belassen. Windkraftauktionen nähmen in Europa wieder Fahrt auf, schrieb Deepa Venkateswaran am Mittwochabend. Großbritannien bleibe der sicherste Markt diesbezüglich.
Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die RWE-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung
Um 10:06 Uhr wies die RWE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 56,74 EUR nach oben. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 0,46 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 144 775 RWE-Aktien umgesetzt. Das Papier kletterte seit Anfang des Jahres 2026 um 27,8 Prozent aufwärts.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2026 / 17:50 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2026 / 04:45 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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