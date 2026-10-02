Bernstein Research verleiht Scout24-Aktie Outperform in jüngster Analyse

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Scout24 mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Outperform" belassen. Die Papiere des Portalbetreibers seien zwar gemeinsam mit dem Aktienkorb der KI-Verdrängungssorgen gefallen, schrieb Annick Maas am Donnerstag. An deren Erholung hätten sie allerdings nicht teilgenommen. Maas sieht daher attraktives Nachholpotenzial. Der Markt preise die KI-Sorgen und die Schwäche des deutschen Immobilienmarkts weiter über Gebühr ein.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Scout24-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Aktie legte um 09:50 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 68,45 EUR zu. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 31,48 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 17 072 Scout24-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Auf Jahressicht 2026 büßte die Aktie um 18,6 Prozent ein. Die Vorlage der Finanzergebnisse für Q3 2026 wird für den 04.11.2026 terminiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 15:55 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2026 / 04:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.