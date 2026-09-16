Siemens Aktie

Siemens für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101

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Aktienempfehlung 16.09.2026 10:52:47

Bernstein Research verleiht Siemens-Aktie Outperform in jüngster Analyse

Bernstein Research verleiht Siemens-Aktie Outperform in jüngster Analyse

Siemens-Papier wurde von Bernstein Research-Analyst Alasdair Leslie einer sorgfältigen Prüfung unterzogen.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 330 Euro auf "Outperform" belassen. Die Aktien der Münchner seien ein Bernstein-Topfavorit für das zweite Halbjahr, schrieb Alasdair Leslie am Dienstag. Im Bereich Digital Industries (DI) sieht er das größte Ergebnispotenzial.

Aktienanalyse online: Die Siemens-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Im XETRA-Handel gewannen die Siemens-Papiere um 10:36 Uhr 0,3 Prozent. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kurssteigerungsmöglichkeit von 27,07 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens-Aktien beläuft sich auf 99 075 Stück. Das Papier legte seit Jahresbeginn 2026 um 10,9 Prozent zu. Die nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2026 erfolgen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2026 / 15:49 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2026 / 04:30 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: g-stockstudio / Shutterstock.com

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