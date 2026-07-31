Bernstein Research verleiht Siemens Healthineers-Aktie Outperform in jüngster Analyse

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Siemens Healthineers nach Zahlen und Aussagen zum Geschäftsjahresausblick 2025/26 auf "Outperform" mit einem Kursziel von 45,70 Euro belassen. Analystin Susannah Ludwig verwies in einer am Freitag vorliegenden Schnelleinschätzung vor allem auf die wegen des im dritten Quartal schwachen Diagnostik-Geschäfts gesenkte Jahresumsatzprognose. Sie hob allerdings auch den "sehr starken Auftragsbestand" des Medizintechnikkonzerns hervor. Dieser dürfte für Zuversicht über eine neuerliche Wachstumsbeschleunigung im Bereich Bildgebung sowie über eine breitere Umsatzunterstützung in den kommenden Quartalen sorgen.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Siemens Healthineers-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Aktie verlor um 09:13 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 36,95 EUR. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 23,68 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 235 974 Siemens Healthineers-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Auf Jahressicht 2026 büßte die Aktie um 15,8 Prozent ein. Die Vorlage der Finanzergebnisse für Q3 2026 wird für den 31.07.2026 terminiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 06:02 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 06:02 / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.