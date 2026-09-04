Bernstein Research verleiht Volkswagen (VW) vz-Aktie Market-Perform in jüngster Analyse

Hier sind die Erkenntnisse von Bernstein Research-Analyst Stephen Reitman, der das Volkswagen (VW) vz-Papier näher betrachtet hat.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Market-Perform" belassen. Analyst Stephen Reitman rechnete am Freitagmorgen in seinem ersten Kommentar zur Einigung auf ein Sparpaket bereits mit einer positiven Kursreaktion. Vor allem die beabsichtigten Kürzungen bei Investitionen und Entwicklungskosten dürften am Markt gut ankommen, schrieb er.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Volkswagen (VW) vz-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Im XETRA-Handel gewannen die Volkswagen (VW) vz-Papiere um 13:57 Uhr 7,9 Prozent. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 21,33 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1 826 110 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt. Für den Anteilsschein ging es auf Jahressicht 2026 um 15,1 Prozent abwärts. Am 29.10.2026 werden die Kennzahlen für Q3 2026 voraussichtlich präsentiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2026 / 00:09 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2026 / 04:00 / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.