Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
|Aktie unter der Lupe
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04.09.2026 14:13:50
Bernstein Research verleiht Volkswagen (VW) vz-Aktie Market-Perform in jüngster Analyse
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Market-Perform" belassen. Analyst Stephen Reitman rechnete am Freitagmorgen in seinem ersten Kommentar zur Einigung auf ein Sparpaket bereits mit einer positiven Kursreaktion. Vor allem die beabsichtigten Kürzungen bei Investitionen und Entwicklungskosten dürften am Markt gut ankommen, schrieb er.
Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Volkswagen (VW) vz-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Im XETRA-Handel gewannen die Volkswagen (VW) vz-Papiere um 13:57 Uhr 7,9 Prozent. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 21,33 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1 826 110 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt. Für den Anteilsschein ging es auf Jahressicht 2026 um 15,1 Prozent abwärts. Am 29.10.2026 werden die Kennzahlen für Q3 2026 voraussichtlich präsentiert.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2026 / 00:09 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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