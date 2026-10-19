Bernstein Research veröffentlicht Bewertung: Beiersdorf-Aktie mit Outperform

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Outperform" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Der chinesische Online-Markt für Kosmetikprodukte habe im September weiter geschwächelt, schrieb Callum Elliott in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Dabei habe sich der Bruttowarenwert der von ihm gecoverten Unternehmen mit minus 13,3 Prozent etwas besser gehalten als der Gesamtmarkt. Insgesamt falle der Monat September mit Blick aufs Gesamtjahr in diesem Marktsegment nur wenig ins Gewicht.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Beiersdorf-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Das Papier von Beiersdorf gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:17 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 81,26 EUR abwärts. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 16,91 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Bisher wurden via XETRA 49 557 Beiersdorf-Aktien gekauft oder verkauft. Das Papier gab seit Beginn des Jahres 2026 um 12,1 Prozent nach. Experten erwarten, dass Beiersdorf am 04.03.2027 die Q4 2026-Bilanz vorlegt.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 11:41 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 11:41 / UTC



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