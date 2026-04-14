Daimler Truck Aktie

Daimler Truck für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8

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Einstufung im Blick 14.04.2026 10:19:48

Bernstein Research veröffentlicht Bewertung: Daimler Truck-Aktie mit Underperform

Bernstein Research veröffentlicht Bewertung: Daimler Truck-Aktie mit Underperform

Das Daimler Truck-Papier wurde von Bernstein Research-Analyst Harry Martin genauer unter die Lupe genommen.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Underperform" belassen. Die Produktions- und Auslieferungszahlen der mexikanischen Werke von Daimler Truck (Freightliner) hätten sich zuletzt wieder dem Niveau von vor der Abschwächung und Strafzöllen der USA angenähert, schrieb Harry Martin am Montagnachmittag. Die Zahlen seien bedeutend, weil rund 60 Prozent des Absatzes auf dem US-Markt aus Mexiko geliefert würden.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Daimler Truck-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Das Papier von Daimler Truck konnte um 10:02 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 44,34 EUR. Somit hat das Wertpapier noch einen Abstiegsspielraum von 23,32 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 68 533 Daimler Truck-Aktien. Der Anteilsschein legte seit Jahresanfang 2026 um 18,8 Prozent zu. Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 06.05.2026 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 13:32 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 13:32 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Philip Lange / Shutterstock.com,Daimler Trucks

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