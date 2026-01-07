Henkel vz. Aktie
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
|Aktie auf dem Prüfstand
|
07.01.2026 14:07:48
Bernstein Research veröffentlicht Bewertung: Henkel vz-Aktie mit Market-Perform
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Henkel von 85,88 auf 74,96 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. 2025 sei ein durchwachsenes Jahr für die europäischen Konsumgüter-Unternehmen gewesen, allerdings mit erheblichen Performance-Unterschieden innerhalb des Sektors, schrieb Callum Elliott in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Sein Basisszenario für 2026 signalisiere ein ähnliches Wachstum wie im Vorjahr im Bereich von 3 bis 5 Prozent. Sein Sektorfavorit für 2026 ist Beiersdorf. Bei Henkel reduzierte der Analyst seine Gewinnprognose (EPS) für das laufende Jahr.
Aktienanalyse online: Die Henkel vz-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen
Die Henkel vz-Aktie notierte um 13:51 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 69,12 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kurssteigerungsmöglichkeit von 8,45 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Von der Henkel vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 77 791 Stück gehandelt. Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 11.03.2026 erwartet.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 22:17 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 03:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.
|
17:58
|Börse Frankfurt: LUS-DAX letztendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
17:58
|Gewinne in Frankfurt: DAX zeigt sich schlussendlich fester (finanzen.at)
|
07.01.26
|Bernstein Research veröffentlicht Bewertung: Henkel vz-Aktie mit Market-Perform (finanzen.at)
|
07.01.26
|DAX 40-Papier Henkel vz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Henkel vz von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
05.01.26
|EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information (EQS Group)
|
05.01.26
|EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
31.12.25
|DAX 40-Titel Henkel vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Henkel vz von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
30.12.25
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Henkel auf 'Underweight' (dpa-AFX)
Analysen zu Henkel KGaA Vz.
|12:45
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|07.01.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|30.12.25
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.12.25
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|18.12.25
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|12:45
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|07.01.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|30.12.25
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.12.25
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|18.12.25
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|08.12.25
|Henkel vz. Buy
|Warburg Research
|02.12.25
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|07.11.25
|Henkel vz. Overweight
|Barclays Capital
|07.11.25
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|Henkel vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.12.25
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.09.25
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.03.25
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.24
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:45
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|07.01.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|30.12.25
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|18.12.25
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|17.12.25
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Henkel KGaA Vz.
|69,96
|0,66%