Bernstein Research veröffentlicht Bewertung: Henkel vz-Aktie mit Market-Perform

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Henkel von 85,88 auf 74,96 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. 2025 sei ein durchwachsenes Jahr für die europäischen Konsumgüter-Unternehmen gewesen, allerdings mit erheblichen Performance-Unterschieden innerhalb des Sektors, schrieb Callum Elliott in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Sein Basisszenario für 2026 signalisiere ein ähnliches Wachstum wie im Vorjahr im Bereich von 3 bis 5 Prozent. Sein Sektorfavorit für 2026 ist Beiersdorf. Bei Henkel reduzierte der Analyst seine Gewinnprognose (EPS) für das laufende Jahr.

Aktienanalyse online: Die Henkel vz-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Henkel vz-Aktie notierte um 13:51 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 69,12 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kurssteigerungsmöglichkeit von 8,45 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Von der Henkel vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 77 791 Stück gehandelt. Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 11.03.2026 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 22:17 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 03:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.